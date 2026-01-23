Volg Hart van Nederland
Centrum Geldrop afgezet, politie zoekt man met vuurwapen

Crime

Vandaag, 13:38

Het centrum van Geldrop (Noord-Brabant) is vrijdagochtend vanwege een politieactie tijdelijk afgesloten geweest. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze op zoek zijn naar een man met een vuurwapen.

De politieactie richtte zich op een woning in een appartementencomplex aan de Heuvel. Daar zou de man gezien zijn. "Uit voorzorg werd een deel van de Heuvel afgesloten en werden collega's van de DSI ingezet om het appartementencomplex veilig te betreden", aldus de politie.

Vuurwapen

De man wordt gezocht omdat hij mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Winkeliers moesten binnen blijven terwijl een politiehelikopter boven het centrum vloog, aldus een correspondent ter plaatse. Het appartementencomplex is uitgebreid doorzocht, maar de man is niet aangetroffen.

Inmiddels is het centrum weer bereikbaar. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. Daarvoor vindt op dit moment nog wel verder onderzoek plaats in het appartementencomplex.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

