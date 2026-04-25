Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Buren horen bus huis in vliegen in Geldrop: 'Dit is niet normaal'

Crime

Vandaag, 12:55

Link gekopieerd

Een rustige woonwijk in Geldrop veranderde vrijdagavond in één klap in een ravage nadat een bestelbus met hoge snelheid een huis binnenreed. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een harde knal en zagen even later de schade.

De klap blijkt veel heftiger. De bus rijdt vol door de gevel van een huis aan de Sluisstraat. "Hij reed dwars door die pui", vertelt een buurman aan Hart van Nederland. "Midden in een woonwijk. Ongelooflijk. Niet normaal."

De situatie wordt nog spannender als blijkt dat er een LPG-tank in het voertuig zit, vlak naast een tankstation. Hulpdiensten grijpen meteen in en nemen geen enkel risico. Een deel van de buurt moet zelfs tijdelijk weg. "Alles moest worden ontruimd, ik moest ook mijn huis uit", vertelt de buurman, die uiteindelijk bij zijn zoon op de bank slaapt.

Ook andere bewoners schrikken van het gevaar. "Het was spannend, want er lekte benzine", zegt een overbuurvrouw.

Bestuurder spoorloos

Wat het incident extra vreemd maakt: de bestuurder is na de crash verdwenen. "De bestuurder is weggerend", zegt een overbuurman. "Voorruit kapot, airbags eruit. Maar hij is er op een of andere manier uitgekomen. En spoorloos."

De schade aan de woning is groot. De eigenaar van het getroffen huis is op vakantie en hoort het nieuws op afstand. "Hij zegt dat hij er toch niets aan kan doen, dus hij maakt zijn vakantie af en komt dan terug", vertelt een buurman die contact met hem had.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.