Nachtmerrie voor Günay: levenslang dreigt voor dochter in Turkije

Crime

Vandaag, 20:50

Voor moeder Günay Akkaya uit Etten-Leur wordt het woensdag een cruciale dag: dan hoort haar dochter of ze levenslang de cel in moet in Turkije. De moeder strijdt al jaren voor de vrijlating van haar dochters, die volgens haar onschuldig vastzitten op verdenking van terrorisme.

Volgens haar is er nauwelijks bewijs en zou de zaak grotendeels gebaseerd zijn op een anonieme getuige. Wat begon als een muzikale droom, toen haar dochter Betül zich aansloot bij een protestband, veranderde in een nachtmerrie na hun arrestaties.

Dringende oproep

De zussen Bergün en Betül zitten inmiddels al jaren vast en leven onder zware omstandigheden in de gevangenis. De moeder doet daarom een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om haar dochters terug naar Nederland te halen, in de hoop dat er eindelijk recht wordt gedaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een statement weten nauw contact te houden met de familie van de vrouwen. "Wij verlenen, binnen de geldende consulaire kaders, de gebruikelijke ondersteuning. Deze zaak heeft onze voortdurende en volledige aandacht."

Door Redactie Hart van Nederland

