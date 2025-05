Vrouw lag wekenlang dood in woning Eindhoven

In Eindhoven is woensdagmiddag een overleden vrouw gevonden in een flat aan de Schubertlaan. Na een melding dat de vrouw al weken niet gezien was, ging de politie op onderzoek uit. De vrouw lag daar mogelijk al meer zes weken, meldt Omroep Brabant.

De brandweer heeft de deur van de flat moeten openen, meldt een videocorrespondent ter plaatse. Eenmaal binnen zagen de hulpverleners meteen veel vliegen. Ook roken ze een sterke lucht.

De politie doet onderzoek, ook naar hoe lang geleden de vrouw overleden is. Het lijkt erop dat dit zeker meer dan zes weken geleden is, zegt de politie tegen de regionale omroep.