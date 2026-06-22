Vijf mannen opgepakt bij politie-invallen Eindhoven om ernstig zedendelict

De politie heeft vijf mannen tussen de 26 en 34 jaar aangehouden op verdenking van een ernstig zedendelict op 15 maart in Eindhoven. De mannen komen uit Eindhoven en Veldhoven.

Vier van de mannen werden maandagochtend aangehouden. Er waren politie-invallen in woningen aan de Spica en de Cygnus in Veldhoven, en aan de Grasbloem in Eindhoven. De laatste verdachte werd één dag eerder in de nacht van zondag op maandag in Overijssel opgepakt.

Ernstig zedendelict

De mannen worden verdacht van een ernstig zedendelict, waarbij een jonge vrouw het slachtoffer zou zijn. De politie zegt verder niets over de omstandigheden van het misdrijf. De verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.