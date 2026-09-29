Acht aanhoudingen bij grote politieactie, wapens en gestolen camper gevonden

De politie heeft dinsdag acht mannen aangehouden in twee onderzoeken naar synthetische drugs en een reeks ladingdiefstallen. Op tien locaties in onder meer Eindhoven en Veldhoven zijn doorzoekingen gedaan.

Ook viel de politie binnen in het Belgische Pelt. Daarbij zijn onder meer drie vuurwapens, andere wapens, drugs en een gestolen camper gevonden.

Hoofdverdachte in het drugsonderzoek is een 42-jarige Eindhovenaar. De politie verdenkt hem ervan een actieve rol te hebben gespeeld bij de handel in en productie van synthetische drugs.

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Gesprekken afgeluisterd

De politie zette verschillende technische middelen in om gesprekken tussen de man en zijn contacten af te luisteren. Dat onderzoek leidde dinsdag tot zijn aanhouding. Ook vier andere mannen van 28 tot en met 48 jaar uit Eindhoven en Veldhoven werden opgepakt.

Alle vijf worden verdacht van betrokkenheid bij een amfetaminelab dat eerder dit jaar achter een woning in Luyksgestel werd ontdekt. Het onderzoek leidde ook naar een MDMA-lab in het Duitse Höngen.

Bij de doorzoekingen werden drie vuurwapens, verschillende slag- en stootwapens en kleine hoeveelheden drugs gevonden. In het Belgische Pelt trof de politie een gestolen camper aan.

Zoon ook aangehouden

Tijdens het onderzoek kwam ook de 20-jarige zoon van de hoofdverdachte in beeld. Volgens de politie bleek uit onderschepte communicatie dat hij zich samen met anderen bezighield met verschillende misdrijven.

De zoon en twee andere Eindhovenaren van 24 en 26 jaar zijn dinsdag eveneens aangehouden. Het drietal wordt onder meer verdacht van meerdere ladingdiefstallen in Brabant en Limburg, vernielingen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk.

De politie brengt de mannen ook in verband met de diefstal van drones, Dyson-stofzuigers, kinderstoelen en elektrisch gereedschap uit vrachtwagens. Meer acties en aanhoudingen worden niet uitgesloten.