Trailer vol gestolen landbouwmachines gevonden in Eindhoven, eigenaar gezocht

De politie heeft zaterdagnacht in Eindhoven een Belgische vrachtwagen gevonden met vier mogelijk gestolen landbouwmachines aan boord. Dat meldt de politie op Instagram.

Omroep Brabant schrijft dat op de oplegger zogenoemde maisbekken en opzetstukken voor een maishakselaar lagen. De totale waarde zou enkele honderdduizenden euro’s zijn, aldus de omroep.

Waar in Eindhoven de trailer precies werd gevonden, is niet bekendgemaakt. Volgens de regionale zender gaat het om vier Kemper 375 Plus maisbekken met tien rijen. Zo’n opzetstuk kost nieuw al gauw 90.000 euro. Zelfs tweedehands leveren ze nog tienduizenden euro’s op.

Landbouwmachines zijn populair bij dieven vanwege de hoge waarde. De politie is dan ook dringend op zoek naar de eigenaar van deze vier maisbekken. Ook getuigen worden verzocht zich te melden.