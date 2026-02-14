Politie houdt grote alcohol- en drugscontrole in Eindhoven

In het centrum van Eindhoven is vrijdagavond groots gecontroleerd op rijden onder invloed. De politie testte ongeveer 1800 automobilisten met een ‘sniffer’, een nieuw apparaat dat alcohol- en drugsgebruik snel kan opsporen. Meerdere bestuurders zijn aangehouden.

De controle vond plaats rond het beursgebouw. Auto’s werden vanuit vijf richtingen naar één controlepunt geleid. Ook motoragenten haalden onderweg voertuigen eruit en begeleidden die naar de controle.

Op afstand blazen

Bij de controle werd gebruikgemaakt van de zogeheten ‘sniffer’, waarbij bestuurders op afstand moeten blazen. Het apparaat kan kleine hoeveelheden alcohol en signalen van drugsgebruik detecteren. Wie een positieve uitslag kreeg, moest alsnog een gewone blaastest doen.

In totaal zijn zeven bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Eén van hen had drugs gebruikt en wordt ook verdacht van het bezit van harddrugs. Daarnaast werd een bestuurder aangehouden omdat hij zonder rijbewijs reed.