Gezin met jonge kinderen overvallen in woning in Eindhoven

Een gezin met twee jonge kinderen is vrijdagavond overvallen in hun woning in Eindhoven. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Twee mannen drongen het huis binnen en bedreigden de bewoners met een vuurwapen.

De overval vond plaats in de avonduren. Volgens de politie waren de daders slechts enkele minuten binnen. Nog onduidelijk is of het wapen daadwerkelijk op de gezinsleden is gericht en of de overvallers iets hebben buitgemaakt.

Onderzoek

Na de overval vluchtten de mannen. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt onder meer camerabeelden uit de omgeving om de daders op te sporen.

Buurtbewoners reageren geschrokken tegenover Hart van Nederland: "Het zou je maar overkomen. Ik heb niks gezien of gehoord, we waren net weg.” Een ander reageert fel: "Ik denk dan maar één ding: opsporen, opsluiten en de sleutel weggooien.”

De politie roept getuigen op zich te melden.