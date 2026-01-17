Mannen zwaargewond na steekincident Eindhoven, ook verdachten gewond

Twee mannen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig mishandeld bij een woning aan de Blaarthemseweg in Eindhoven. Daarbij is een steekwapen gebruikt. De slachtoffers raakten zwaargewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is een 45-jarige man uit Deurne. Over de ander zijn geen verdere details bekendgemaakt over de identiteit.

De politie heeft kort na het incident twee verdachten aangehouden. Tijdens de mishandeling raakten ook de verdachten zelf gewond. Zij zijn hiervoor behandeld in het ziekenhuis en daarna aangehouden. Over hun verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Het gaat om een 48-jarige man en een 46-jarige man. Zij zitten vast en worden verhoord.

Conflict mogelijk begonnen in café

Volgens de politie is er mogelijk voorafgaand aan de mishandeling een conflict geweest in een café in de buurt. De betrokkenen zouden daarna verhaal zijn gaan halen bij de verdachten. Bij de woning liep de situatie vervolgens volledig uit de hand en werden de mannen direct aangevallen.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. Daarbij wordt gekeken wat er precies is gebeurd en wie welke rol heeft gespeeld.

Mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden uit de omgeving van de Blaarthemseweg, worden opgeroepen zich te melden. Dat kan via het algemene politienummer 0900-8844.