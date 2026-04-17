Man met steekwonden gevonden op Stratumseind, groep vlucht weg

Op het Stratumseind, het uitgaansgebied in Eindhoven, is in de nacht van donderdag op vrijdag een man met meerdere steekwonden aangetroffen. Dat meldt de politie op X. De man werd gevonden na een melding van een vechtpartij aan de Kanaaldijk-Zuid.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij aanspreekbaar toen hulpdiensten arriveerden.

Groep verdachten op de vlucht

Getuigen zagen na het incident een groep van acht tot tien personen wegrennen. Volgens de politie zou de verdachte deel uitmaken van die groep.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor de vechtpartij, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de zaak.