Man (21) bedreigt ex-partner, politie valt zijn woning binnen in Eindhoven

De politie heeft dinsdagmiddag in Eindhoven een man aangehouden die zijn ex-partner zou hebben bedreigd. De verdachte was sinds het middaguur spoorloos, maar meldde zich uiteindelijk zelf bij het politiebureau. Hij is meegenomen voor verder onderzoek.

De bedreiging vond eerder op de dag plaats in Apeldoorn. Volgens de politie had hij daarbij géén vuurwapen in handen, al zou hij er wel over hebben gesproken. Vanwege die uitlatingen werd de melding zeer serieus genomen en ging de politie uit van een mogelijk vuurwapengevaarlijke situatie.

In Eindhoven rukte de politie met man en macht uit. Agenten in kogelwerende vesten vielen een woning aan de Von Flotowlaan binnen. Een politiehelikopter cirkelde lange tijd boven de wijk. In het appartement werd niemand aangetroffen, maar het vermoeden bestond dat de verdachte daar mogelijk verbleef.

Uiteindelijk meldde de 21-jarige man zich zelf bij de politie. Er is geen vuurwapen gevonden.