Jongen (15) uit het niets gebroken neus geslagen door fietser in Eindhoven

Crime

Vandaag, 11:29

Een 15-jarige jongen is vrijdagmiddag hard mishandeld bij het 18 Septemberplein in Eindhoven. Rond 15.30 uur fietste een jongeman langs de Vestdijktunnel en sloeg het slachtoffer plotseling met zijn rechterhand in het gezicht. De jongen viel op de grond en bleef gewond achter.

De klap bleek grote gevolgen te hebben. Het slachtoffer heeft een gebroken neus, een gekneusde kaak en een hersenschudding. Aan zijn neus moest hij worden geopereerd. Waarom hij werd geslagen, is volstrekt onduidelijk.

Verdachte spoorloos

De dader fietste na de mishandeling door richting het station en stak volgens getuigen zijn middelvinger op. Zijn damesfiets met beige mandje werd later gevonden, maar de man zelf is nog spoorloos. Hij had een blond sikje en droeg een donkere gewatteerde jas, zwarte broek, zwarte schoenen en een Gucci pet onder een grijze capuchon.

