Dode in hotel centrum Eindhoven, politie onderzoekt mogelijk misdrijf

Crime

Vandaag, 07:45

In het centrum van Eindhoven is zondagochtend iemand overleden in een hotel aan de Vestdijk. De politie onderzoekt de zaak en houdt er rekening mee dat er mogelijk sprake is van een misdrijf.

Volgens een woordvoerster van de politie kan "niet 100 procent worden uitgesloten" dat er sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De persoon werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Dat de politie na een overlijden direct een onderzoek start, is niet standaard. In dit geval is daar volgens de politie voor gekozen vanwege de "aangetroffen omstandigheden". Wat die precies inhouden, is niet bekendgemaakt. Ook over de identiteit van de overleden persoon zijn nog geen details naar buiten gebracht.

