Explosie bij woning in Eindhoven waar gezin met jonge kinderen woont

Bij een woning in Eindhoven is woensdagavond een explosief afgegaan. Het explosief zou onder een auto zijn gegooid die op een oprit stond aan de Airbornelaan. In de woning was op dat moment een gezin met jonge kinderen aanwezig.

Bij de ontploffing raakte de geparkeerde auto beschadigd. Of er gewonden vielen, is niet bekend. De jonge kinderen van het getroffen gezin zijn na het incident opgevangen door hun opa en oma.

De politie heeft de straat afgezet en doet sporenonderzoek. Volgens het Eindhovens Dagblad vonden agenten restanten van een Cobra, een type illegaal vuurwerk, onder de auto. Wie verantwoordelijk is voor de explosie en waarom het bij deze woning afging, is niet bekend.