OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Explosie bij woning in Eindhoven waar gezin met jonge kinderen woont

Explosie bij woning in Eindhoven waar gezin met jonge kinderen woont

Crime

Gisteren, 23:20

Link gekopieerd

Bij een woning in Eindhoven is woensdagavond een explosief afgegaan. Het explosief zou onder een auto zijn gegooid die op een oprit stond aan de Airbornelaan. In de woning was op dat moment een gezin met jonge kinderen aanwezig.

Bij de ontploffing raakte de geparkeerde auto beschadigd. Of er gewonden vielen, is niet bekend. De jonge kinderen van het getroffen gezin zijn na het incident opgevangen door hun opa en oma.

De politie heeft de straat afgezet en doet sporenonderzoek. Volgens het Eindhovens Dagblad vonden agenten restanten van een Cobra, een type illegaal vuurwerk, onder de auto. Wie verantwoordelijk is voor de explosie en waarom het bij deze woning afging, is niet bekend.

Door Sam Krekels
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.