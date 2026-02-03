Zeven arrestaties bij invallen in groot Brabants drugsonderzoek

De politie in Eindhoven heeft dinsdagochtend zeven mensen aangehouden die mogelijk deel uitmaken van een criminele organisatie. Zij zouden zich bezighouden met de productie en handel van synthetische drugs. Het gaat om vijf mannen (36, 40, 41, 44 en 56 jaar) en twee vrouwen (25 en 28 jaar) met de Roemeense en Nederlandse nationaliteit

De recherche deed de afgelopen maanden onderzoek na de vondst van tientallen kilo’s hard- en softdrugs in Eindhoven. Volgens de politie richt de organisatie zich vermoedelijk ook op het vervoeren van verboden goederen door Europa.

Dat onderzoek leidde dinsdagochtend tot zeven aanhoudingen bij meerdere invallen. De verdachten verbleven waarschijnlijk al langere tijd in Eindhoven. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarnaast zijn ook een bedrijfspand in Tilburg en een bedrijfloods in Bunde-Schoot onderzocht op de aanwezigheid van hard- en softdrugs.

De zeven verdachten zitten vast en worden verhoord.