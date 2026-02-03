Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zeven arrestaties bij invallen in groot Brabants drugsonderzoek

Crime

Vandaag, 13:48 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De politie in Eindhoven heeft dinsdagochtend zeven mensen aangehouden die mogelijk deel uitmaken van een criminele organisatie. Zij zouden zich bezighouden met de productie en handel van synthetische drugs. Het gaat om vijf mannen (36, 40, 41, 44 en 56 jaar) en twee vrouwen (25 en 28 jaar) met de Roemeense en Nederlandse nationaliteit 

De recherche deed de afgelopen maanden onderzoek na de vondst van tientallen kilo’s hard- en softdrugs in Eindhoven. Volgens de politie richt de organisatie zich vermoedelijk ook op het vervoeren van verboden goederen door Europa.

Dat onderzoek leidde dinsdagochtend tot zeven aanhoudingen bij meerdere invallen. De verdachten verbleven waarschijnlijk al langere tijd in Eindhoven. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarnaast zijn ook een bedrijfspand in Tilburg en een bedrijfloods in Bunde-Schoot onderzocht op de aanwezigheid van hard- en softdrugs.

De zeven verdachten zitten vast en worden verhoord.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.