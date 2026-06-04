ANWB-medewerker (60) krijgt celstraf voor fatale achtervolging na diefstal

De rechtbank in Den Bosch heeft een 60-jarige man uit de gemeente Bergeijk veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De man is schuldig bevonden aan het veroorzaken van een dodelijke aanrijding na een achtervolging in mei 2024.

De verdachte was die dag als medewerker van de ANWB aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee uit zijn bedrijfsauto werden gestolen. Via de locatiegegevens van zijn mobiele telefoon wist hij de vermoedelijke dader op te sporen.

Achtervolging

Toen de verdachte op de locatie aankwam, ging de man er op een e-bike vandoor. De ANWB-medewerker achtervolgde hem met zijn bedrijfsauto. De achtervolging eindigde toen de fietser onder de auto terechtkwam. Hij overleed twee dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de rechtbank was er geen sprake van opzet om het slachtoffer te doden. Wel oordeelde de rechter dat de verdachte bewust een groot risico heeft genomen door met zijn auto achter de man aan te gaan. "Het is op geen enkele wijze te rechtvaardigen dat hij met zijn auto op zo'n wijze achter de man aan

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.