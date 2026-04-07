Voortvluchtige Belg loopt tegen lamp bij controle: 'Wilde broodje halen'

Vandaag, 14:25

Een 24-jarige Belgische man is in Eindhoven aangehouden, omdat hij nog een lange gevangenisstraf open had staan. De man werd gecontroleerd op de Marconilaan, waar hij met anderen in een auto zat. Volgens de politie gaf het gezelschap aan dat ze "even een broodje wilden eten" in de stad, zo meldt de politie via Instagram.

Bij controle bleek al snel dat de man nog gesignaleerd stond voor een woningoverval in de regio Helmond in 2021. Hij moet daarvoor nog 507 dagen de cel in en een schadevergoeding van ruim 10.000 euro betalen.

Mogelijk extra straf

Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de man ook een verbod te hebben om in Nederland te zijn. "Dat kan hem volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie nog eens twee maanden extra cel opleveren", schrijft de politie in het bericht. Die zaak wordt eerst behandeld voordat de eerdere gevangenisstraf ingaat.

De geplande stop voor een broodje liep daarmee flink anders af: de man zit inmiddels vast in het cellencomplex aan de Mathildelaan. Daar kan hij volgens de politie een boterham met kip of kaas krijgen.

Door Redactie Hart van Nederland

