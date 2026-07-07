OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Appartementen ontruimd na vondst zwaar vuurwerk in kelderbox Eindhoven

Crime

Vandaag, 22:17

Link gekopieerd

Acht woningen aan de Brahmslaan in Eindhoven zijn dinsdagavond ontruimd nadat agenten in een kelderbox een nog onbekende hoeveelheid professioneel vuurwerk aantroffen. Uit voorzorg werden omliggende straten afgezet. De 29-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De politie meldde aanvankelijk dat het vermoedelijk om illegaal vuurwerk ging. Explosievenverkenners onderzochten het materiaal. Inmiddels bevestigt de politie dat het om professioneel vuurwerk gaat. Een speciaal team is ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren en te vernietigen.

Woningen ontruimd

In totaal werden acht bovenwoningen ontruimd. Bewoners moesten hun huis verlaten. Even later werd de afzetting weer opgeheven en konden de bewoners weer terugkeren naar hun woningen.

Naast de eigenaar van het vuurwerk is ook een vrouw aangehouden. Zij was aanwezig in de woning en had nog een openstaande straf.

De politie doet onderzoek naar de vondst. Over de aanleiding van het onderzoek en de herkomst van het vuurwerk is nog niets bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.