Appartementen ontruimd na vondst zwaar vuurwerk in kelderbox Eindhoven

Acht woningen aan de Brahmslaan in Eindhoven zijn dinsdagavond ontruimd nadat agenten in een kelderbox een nog onbekende hoeveelheid professioneel vuurwerk aantroffen. Uit voorzorg werden omliggende straten afgezet. De 29-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De politie meldde aanvankelijk dat het vermoedelijk om illegaal vuurwerk ging. Explosievenverkenners onderzochten het materiaal. Inmiddels bevestigt de politie dat het om professioneel vuurwerk gaat. Een speciaal team is ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren en te vernietigen.

Woningen ontruimd

In totaal werden acht bovenwoningen ontruimd. Bewoners moesten hun huis verlaten. Even later werd de afzetting weer opgeheven en konden de bewoners weer terugkeren naar hun woningen.

Naast de eigenaar van het vuurwerk is ook een vrouw aangehouden. Zij was aanwezig in de woning en had nog een openstaande straf.

De politie doet onderzoek naar de vondst. Over de aanleiding van het onderzoek en de herkomst van het vuurwerk is nog niets bekendgemaakt.