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AK47 en miljoenen aan cocaïne aangetroffen in regio Eindhoven

Crime

Vandaag, 21:32

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De politie heeft tijdens twee zogeheten ondermijningsdagen op 27 en 28 mei onder meer een automatisch vuurwapen, 125 zakjes harddrugs en 53 blokken cocaïne aangetroffen in de regio Eindhoven. Dat meldt de politie. Ook werden er meerdere personen aangehouden.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Bekijk dan de bovenstaande video.

In Best werd een 26-jarige drugsdealer uit Schijndel aangehouden met een handelsvoorraad van 125 zakjes harddrugs op zak.

Blokken cocaïne

In Eindhoven zelf werden in een pand aan de Schootsestraat 53 blokken cocaïne aangetroffen. Volgens de politie loopt de straatwaarde daarvan in de miljoenen. Bij de vondst werden ook twee personen aangehouden toen zij de drugs in een voertuig aan het laden waren.

Tijdens een verkeerscontrole werd een AK47-machinegeweer, ook bekend als een kalasjnikov, met bijbehorende munitie aangetroffen. Drie personen werden aangehouden.

Verder heeft de politie nog tientallen panden en garageboxen gecontroleerd. Daarbij werden alleen illegale sigaretten aangetroffen in een Eindhovens pand.

Door ANP

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