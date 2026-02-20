Man met kwart miljoen euro cash gepakt op Eindhoven Airport

Een 54-jarige man is donderdag aangehouden op Eindhoven Airport met ruim 250.000 euro contant geld in zijn bagage. De reiziger wordt verdacht van witwassen, meldt de Koninklijke Marechaussee vrijdag.

Het geld werd ontdekt tijdens een routinecontrole. De man kon geen aannemelijke verklaring geven voor de vele stapels biljetten van 50 en 100 euro, die verstopt zaten in kledingstukken en enveloppen. De manier waarop het geld was ingepakt, is volgens de marechaussee een aanwijzing dat er mogelijk sprake is van witwassen.

Al het geld is in beslag genomen voor nader onderzoek.