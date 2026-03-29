Eindhovenaar aangehouden in terrorisme-onderzoek, mogelijk banden met IS

Zaterdagavond is een 21-jarige man uit Eindhoven aangehouden in een terrorismeonderzoek. Onderzocht wordt of hij banden heeft met Islamitische Staat (IS).

De politie meldt op X: 'Meer informatie wordt op dit moment niet gedeeld omdat het onderzoek nog gaande is.'

Dinsdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.