Eerst brandbom, nu regen aan kogels op huis in Drunen

Crime

Vandaag, 10:16

In de nacht van zondag op maandag is een woning aan het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen meerdere keren beschoten. Daarbij zijn verschillende kogelgaten aangetroffen. Voor zover bekend raakte niemand gewond, meldt de politie op X.

In januari van dit jaar werd bij hetzelfde huis een brandbom tegen de voordeur geplaatst en tot ontploffing gebracht, schrijft Omroep Brabant. Na dat incident besloot de burgemeester de woning tijdelijk te sluiten.

Onderzoek

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse en de technische recherche doet uitgebreid onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie roept mensen op zich te melden als zij iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden.

Door Redactie Hart van Nederland

