Drie gewonden na steekpartij in centrum Breda

Drie mensen zijn zondagavond rond 22.30 uur gewond geraakt bij een steekpartij in de Karnemelkstraat in Breda, meldt de politie. Bij de steekpartij was een grote groep mensen betrokken. De politie heeft een verdachte aangehouden en sluit nog meer aanhoudingen niet uit.

De drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De politie roept getuigen op zich te melden.

ANP