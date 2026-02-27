Bewoner geslagen met vuurwapen bij gewapende woningoverval in Deurne

Bij een gewapende overval op een woning aan de Jeroen Boschstraat in het Brabantse Deurne is de bewoner lichtgewond geraakt. De man werd bedreigd en met een vuurwapen geslagen, meldt de politie. Drie verdachten zijn aangehouden.

Het slachtoffer werd rond 01.00 uur door twee mannen bedreigd en mishandeld. De overvallers gingen er vandoor met geld en sieraden. Kort na de overval hield de politie in de omgeving drie verdachten aan in een voertuig. De politie onderzoekt de zaak verder.