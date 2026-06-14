Vrouw dacht speelgoed te hebben gevonden, maar de politie zag iets anders

Een vrouw van in de 70 heeft wekenlang met drugs in haar fietstas rondgereden zonder dat ze het wist. Dat meldt de politie in Den Bosch in een bericht op Instagram.

De vrouw had enkele weken geleden meerdere kleurrijke sealzakjes gevonden en meegenomen. Volgens de politie dacht ze dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleuren en tekeningen op de verpakking.

Grote schrik

Toen agenten de vrouw hierover spraken, legden zij uit dat de zakjes geen speelgoed bevatten, maar verdovende middelen.

Volgens de politie schrok de vrouw daar behoorlijk van. Ze had naar eigen zeggen geen idee wat er in de zakjes zat en had ze al die tijd meegenomen tijdens haar fietstochten door de stad. Waar de vrouw de zakjes precies heeft gevonden, maakt de politie niet bekend.

De verdovende middelen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.