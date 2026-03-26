Schoten op huis in Den Bosch, daders slaan op de vlucht

De politie is een onderzoek gestart naar een schietincident in de nacht van woensdag op donderdag op de Breeakkers, in de Bossche wijk Empel. Dat meldt de politie op X.

Volgens een eerste verkenning is er op een woning geschoten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verdachten gingen er na het incident met een auto vandoor.

Mogelijk ging het schieten vooraf door een explosie met zwaar vuurwerk. Een ruit aan de voorkant van het huis liep flinke schade op. Ook dat wordt onderzocht, waarbij specialistische teams worden ingezet.