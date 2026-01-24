Volg Hart van Nederland
Politie waarschuwt voor brute berovingen bij dates

Vandaag, 08:02

De politie in Den Bosch heeft sinds december meerdere meldingen binnengekregen van gewelddadige berovingen tijdens dates via datingapp Grindr. In zes gevallen werden slachtoffers op de afgesproken plek benaderd door meerdere personen en onder dreiging beroofd. Het gebruikte geweld neemt toe, waardoor de politie mensen oproept extra alert te zijn.

In totaal zijn er nu zes incidenten bekend. De slachtoffers werden op de locatie benaderd door meerdere personen en onder dreiging gedwongen hun spullen af te staan. Ook werd er onder meer geslagen. Tot nu toe raakte niemand ernstig gewond, maar de politie noemt de situatie zorgelijk. De recherche doet volop onderzoek naar de berovingen.

De politie roept mensen die slachtoffer zijn geworden van een vergelijkbaar incident op om zich te melden.

