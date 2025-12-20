Bizar: veelpleger steelt auto mét jonge kinderen op achterbank

Op het ene moment sta je rustig je spullen in te pakken voor je vakantie naar Oostenrijk, op het andere moment sta je doodsangsten uit omdat iemand je auto - mét daarin je drie kinderen van 4, 6 en 10 jaar oud - gestolen heeft. Het overkwam Sander en Sylvana uit Breda zaterdagochtend.

Rond 05.15 uur stond de auto met draaiende motor klaar toen een bij de politie bekende veelpleger zijn kans schoon zag, instapte en vol gas wegscheurde. Sander en Sylvana, die nog in de laatste dingen in huis aan het regelen waren, schrikken zich kapot en rennen naar buiten. Maar het enige dat ze nog zien zijn de uitlaatgassen van de auto.

Sander is inmiddels weer van de grootste schrik bekomen als hij Hart van Nederland te woord staat. Zijn kinderen mankeren gelukkig niks. "Na 500 meter werden ze uit de auto gegooid. Daar heb ik ze gelukkig op kunnen pikken. Maar ze waren echt heel erg geschrokken, het is echt een traumatische ervaring voor ze geweest." Hij noemt het voorval dan ook "heel, heel heftig" en heeft zaterdagochtend direct de politie ingeschakeld.

Veelpleger

Laatstgenoemde is bekend met de zaak en kan gelukkig melden dat er inmiddels een aanhouding heeft plaatsgevonden. "Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het is een bekende van ons", stelt een woordvoerder. Ze wil benadrukken dat het niet om een kinderontvoering gaat, maar om iemand die zijn kans schoon leek te zien een auto te stelen. "Het is een veelpleger."

De aanhouding vond plaats in België. De verdachte zit daar nu vast en er is gevraagd om zijn overlevering. Als die eenmaal heeft plaatsgevonden kan de politie hem verhoren.