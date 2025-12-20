Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bizar: veelpleger steelt auto mét jonge kinderen op achterbank

Crime

Vandaag, 23:14

Link gekopieerd

Op het ene moment sta je rustig je spullen in te pakken voor je vakantie naar Oostenrijk, op het andere moment sta je doodsangsten uit omdat iemand je auto - mét daarin je drie kinderen van 4, 6 en 10 jaar oud - gestolen heeft. Het overkwam Sander en Sylvana uit Breda zaterdagochtend.

Rond 05.15 uur stond de auto met draaiende motor klaar toen een bij de politie bekende veelpleger zijn kans schoon zag, instapte en vol gas wegscheurde. Sander en Sylvana, die nog in de laatste dingen in huis aan het regelen waren, schrikken zich kapot en rennen naar buiten. Maar het enige dat ze nog zien zijn de uitlaatgassen van de auto.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Sander is inmiddels weer van de grootste schrik bekomen als hij Hart van Nederland te woord staat. Zijn kinderen mankeren gelukkig niks. "Na 500 meter werden ze uit de auto gegooid. Daar heb ik ze gelukkig op kunnen pikken. Maar ze waren echt heel erg geschrokken, het is echt een traumatische ervaring voor ze geweest." Hij noemt het voorval dan ook "heel, heel heftig" en heeft zaterdagochtend direct de politie ingeschakeld.

Veelpleger

Laatstgenoemde is bekend met de zaak en kan gelukkig melden dat er inmiddels een aanhouding heeft plaatsgevonden. "Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het is een bekende van ons", stelt een woordvoerder. Ze wil benadrukken dat het niet om een kinderontvoering gaat, maar om iemand die zijn kans schoon leek te zien een auto te stelen. "Het is een veelpleger."

De aanhouding vond plaats in België. De verdachte zit daar nu vast en er is gevraagd om zijn overlevering. Als die eenmaal heeft plaatsgevonden kan de politie hem verhoren.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.