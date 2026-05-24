Politie onderzoekt 'massale vechtpartij' in centrum Breda

De politie doet onderzoek naar een grote vechtpartij op de Grote Markt in Breda op zaterdagavond, waarbij ongeveer veertig mensen betrokken waren. Volgens de politie is met terrasmeubilair gegooid en zijn meerdere vernielingen aangericht. Een 31-jarige man uit België is aangehouden.

De politie kreeg de melding om 22.15 uur binnen. Volgens getuigen is er gegooid met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen.

De aangehouden man uit België zou zowel slachtoffer als verdachte zijn.