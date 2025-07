Politie onderzoekt nieuwe reeks autobranden in Breda: zes auto beschadigd

In Breda zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw meerdere auto's in brand gevlogen. Rond 02.50 uur werd de brandweer opgeroepen voor een vuurzee bij de Bisschopshoeve. Drie auto's stonden volledig in lichterlaaie, het vuur sloeg snel over naar drie andere voertuigen die daardoor ook beschadigd raakten.

De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek. "Er zijn op deze plek al eerder autobranden geweest", laat de politie weten. Of er een verband is tussen deze eerdere branden en de nieuwe incidenten, wordt momenteel bekeken.

Bij aankomst van de hulpdiensten stonden de voertuigen al in brand. Ondanks snel optreden kon niet worden voorkomen dat meerdere auto's zwaar beschadigd raakten. De vlammen sloegen metershoog de lucht in en zorgden voor flinke onrust in de wijk.

Onderzoek

Een buurtonderzoek in de omgeving leverde geen verdachte personen op. De politie doet nu een oproep aan bewoners om camerabeelden te delen of zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien. Alle informatie is welkom, melden zij.