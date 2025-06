'FIOD valt binnen bij Mo Bicep: influencer opnieuw in opspraak'

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft maandagochtend een inval gedaan in de woning van Mohamed Lemhadi, beter bekend als de Bredase influencer Mo Bicep. Ook zijn bedrijfspand is daarbij doorzocht, bevestigt de politie aan Omroep Brabant.

Eerder crashte Dave Roelvink de peperdure Lamborghini van Mo Bicep. Die beelden zie boven aan dit artikel.

Lemhadi is een bekende verschijning op sociale media, met meer dan een miljoen volgers op Instagram. Hij genereert inkomsten via de verkoop van voedingssupplementen en biedt via zijn platform Coaching by Mobicep sport- en voedingsadvies aan, samen met enkele partners.

Eerder in opspraak

In 2023 kwam Lemhadi al eerder in opspraak nadat Omroep Brabant meldde dat hij via zijn kanaal illegale cryptowebsites promootte. Verschillende Europese financiële toezichthouders waarschuwden destijds voor deze praktijken vanwege het risico op fraude. Ook deskundigen uitten toen hun zorgen.