Man met mes en brandbare vloeistof zorgt voor paniek in supermarkt Breda

Crime

Vandaag, 14:01

Een 35-jarige man heeft dinsdagavond voor flinke paniek gezorgd in een supermarkt in Breda. De verdachte had een mes bij zich en spoot met een brandbare vloeistof, meldt de politie. Ook zou hij meerdere medewerkers hebben vastgepakt.

Bij de Albert Heijn aan de Bisschopshoeve kwamen meerdere meldingen binnen over de agressieve man. Agenten wisten de situatie snel onder controle te krijgen door te dreigen met pepperspray en een stroomstootwapen. De verdachte kon daardoor zonder verdere problemen worden aangehouden.

De man is een bekende van de politie en heeft eerder verward gedrag vertoond, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. De politie wil niet ingaan op de specifieke incidenten waarbij hij eerder betrokken was.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. De supermarkt heeft aangifte gedaan.

