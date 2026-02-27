Man (35) zwaargewond na steekincident Breda, drie verdachten opgepakt

Bij een steekincident in een woning aan de Plataanstraat in Breda is vrijdagmiddag een 35-jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer, een arbeidsmigrant, is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie lijkt hij inmiddels buiten levensgevaar te zijn.

De man is vermoedelijk in de woning of in de directe omgeving neergestoken. Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend.

Meerdere aanhoudingen

In de straat zijn meerdere politie-eenheden aanwezig. In en rond de woning wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Hoe lang dat onderzoek duurt, is nog niet duidelijk.

Op het moment dat agenten arriveerden, liepen twee mannen de woning uit, aldus een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. Zij zijn direct aangehouden. Later is nog een derde verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de rol van de drie aangehouden personen bij het incident.