Brand na explosie in Breda, appartementen ontruimd

In Breda is een 43-jarige man uit Rijsbergen aangehouden die mogelijk betrokken is bij een explosie bij een bedrijf aan de Oosterstraat. Dat meldt de politie via X.

De explosie vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Kort daarna ontstond brand, waarop de brandweer de appartementen boven het bedrijfspand ontruimde. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Vluchten

De verdachte werd niet veel later in de omgeving van de Oosterstraat gespot door agenten. Toen hij hen zag, ging hij er vandoor. De politie wist hem alsnog te arresteren. Of hij daadwerkelijk iets met de explosie te maken heeft, wordt nog onderzocht. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Een correspondent ter plaatse meldt dat afgelopen week in een van de ruimtes van het pand een wietkwekerij werd geruimd. De containers met afval stonden nog op het grasveld.