Doorbraak in oude verkrachtingszaken Breda: man (58) opgepakt

Een 58-jarige man uit Breda is opgepakt voor verkrachtingen en pogingen tot verkrachting die ruim vijftien jaar geleden zouden zijn gepleegd. Jarenlang kwam er geen verdachte in beeld, maar een DNA-spoor bracht de politie uiteindelijk bij de man.

De verkrachtingen en pogingen zouden hebben 2001 en 2011 hebben plaatsgevonden in de omgeving van Breda. Er werd destijds uitgebreid onderzoek gedaan, maar zonder resultaat. De zaken bleven daarna jarenlang onopgelost.

Een nieuw onderzoek naar DNA zorgde uiteindelijk voor een doorbraak. Het gevonden spoor kwam niet direct overeen met iemand in de DNA-databank. Via een familielid wist de politie uiteindelijk toch bij de verdachte uit te komen.

Nog maanden vast

De 58-jarige Bredanaar werd op 11 augustus aangehouden. Deze week bepaalde de rechtbank dat hij nog zeker 90 dagen vast blijft zitten.