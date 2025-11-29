Volg Hart van Nederland
Arrestant overleden op politiebureau in Breda, Rijksrecherche start onderzoek

Crime

Vandaag, 11:31

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een arrestant overleden op het politiebureau aan de Mijkenbroek in Breda. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving in regionale media.

Over de identiteit van de arrestant en de reden van detentie doet de politie geen mededelingen. De Rijksrecherche is belast met het onderzoek naar het overlijden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

