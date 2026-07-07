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Tien aanhoudingen na massale vechtpartij tijdens vrijgezellenfeest in Breda

Crime

Vandaag, 13:55

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De politie heeft tien mannen aangehouden voor hun betrokkenheid bij een gewelddadige vechtpartij op de Grote Markt in Breda. De verdachten zijn tussen de 22 en 56 jaar oud en zitten vast voor verder onderzoek.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In bovenstaande video leggen we dat voor je uit.

Het geweld vond plaats op zaterdagavond 23 mei. Volgens de politie ontstond een ruzie tussen twee groepen mannen. Eén groep vierde een vrijgezellenfeest, terwijl de andere deelnam aan een kroegentocht.

De situatie liep volledig uit de hand. Over en weer werden stoelen, tafels, kaarsen en asbakken van omliggende terrassen gegooid. Bezoekers van de terrassen werden geraakt door rondvliegende voorwerpen en zochten een veilig heenkomen.

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Vrouw gewond

Een vrouw raakte gewond en deed aangifte. Ook haar partner werd mishandeld nadat hij iemand uit de andere groep aansprak. Daarnaast werd een omstander, die probeerde de vechtende mannen uit elkaar te halen, mishandeld. Ook hij heeft aangifte gedaan.

De tien verdachten worden door de politie verdacht van openlijke geweldpleging en/of poging tot zware mishandeling.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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