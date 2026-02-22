Steekpartij in woning Boxtel: bewoonster gewond, vrouw aangehouden

Bij een steekpartij in een woning in het Noord-Brabantse Boxtel is zondag de bewoonster gewond geraakt. Een andere vrouw is door de politie aangehouden. De politie is bezig met onderzoek.

Wat er precies is gebeurd bij de woning aan de Annastraat, is nog niet helder. Ook zijn er nog geen verdere details vrijgegeven over de vrouwen, zoals bijvoorbeeld de leeftijden. Wat wel duidelijk is, is dat de verwondingen van de bewoonster van dusdanige aard waren, dat zij naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.