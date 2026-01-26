Man (37) opgepakt voor gewelddadige dood van Ferdi Mathilda uit Boxtel

Door 'recente ontwikkelingen' is een 37-jarige man aangehouden voor de gewelddadige dood van Ferdi Mathilda uit het Brabantse dorp Boxtel. Het slachtoffer werd op 28 november 2019 dood aangetroffen op een parkeerplaats aan de Fuutlaan in Eindhoven.

De politie meldt dat de verdachte al vastzat voor een ander delict. Wat de nieuwe ontwikkelingen precies zijn, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet toelichten. "Welke ontwikkelingen dit exact zijn, kan vanwege het lopende onderzoek op dit moment niet worden gedeeld", schrijft de politie op de eigen website.

Mathilda kwam om het leven door extreem geweld. In 2023 loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in de moordzaak, zo meldde het OM destijds. In datzelfde jaar werd in verschillende opsporingsprogramma's opnieuw aandacht gevraagd voor de dood van de toen 31-jarige Mathilda.