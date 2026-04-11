Politie pakt man (42) op voor steekpartij Best

Crime

Vandaag, 07:52 - Update: 16 minuten geleden

De politie heeft vrijdagavond een 42-jarige man uit Oirschot aangehouden voor de steekpartij in Best. Dat gebeurde na een zoektocht eerder op de dag. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

De steekpartij vond vrijdagochtend rond 8.30 uur plaats op de Hoofdstraat. Een man werd daar neergestoken en raakte ernstig gewond. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, met ambulances en een traumaheli. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.

Na het incident ging de verdachte ervandoor. De politie deelde een signalement en vroeg mensen uit te kijken naar de man, die op een blauwe e-bike zou zijn gevlucht.

Verdachte vast, politie onderzoekt verder

Vrijdagavond meldde de politie de aanhouding. "Eerder deze avond hebben wij een verdachte aangehouden in ons onderzoek naar het steekincident in #Best. De verdachte is inmiddels ingesloten."

Door Redactie Hart van Nederland

