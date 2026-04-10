Man neergestoken in winkelstraat Best, dader op de vlucht

Crime

Vandaag, 11:56

Op de Hoofdstraat in Best is vrijdagochtend rond 8.30 uur een man neergestoken, meldt de politie. Hulpdiensten rukten massaal uit, met twee ambulances en een traumaheli.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt.

Signalement verdachte

De verdachte ging er na het incident vandoor en is nog niet gevonden. Volgens de politie gaat het om een man van ongeveer 1.80 meter lang met een dun postuur, tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij is donker getint, droeg een capuchon en was donker gekleed. De man reed weg op een blauwe e-bike.

De winkelstraat is ruim afgezet voor sporenonderzoek en de politie hoort getuigen. Via Burgernet werd eerder opgeroepen om uit te kijken naar de verdachte. Daarbij meldt de politie: "Ziet u deze persoon, bel dan 112, maar onderneem zelf géén actie. Tips? Bel nu 112".

Door Redactie Hart van Nederland

