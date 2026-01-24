Gezochte verdachte van brute moord op Britse tiener opgepakt in Waalwijk

Een man (25) met de Angolese nationaliteit is vrijdagavond aangehouden in Waalwijk. Hij werd gezocht voor medeplichtigheid aan moord en gewelddadige ordeverstoring in het Verenigd Koninkrijk, meldt de politie. Het zou gaan om de moord op een 16-jarige jongen in Manchester op 5 november 2020.

De tiener werd door een groep van dertien mannen en jongens aangevallen met machetes en knuppels. Aan de aanval zou een ruzie tussen rivaliserende bendes vooraf zijn gegaan. Zeven betrokkenen zijn inmiddels veroordeeld.

Een aantal andere verdachten, onder wie de 25-jarige Angolees, vluchtte het land uit. Een week geleden kreeg het specialistische team FastNL (Fugitive Active Search Team) informatie van de Britse en Portugese autoriteiten met het verzoek om hulp. Daarop werd een onderzoek gestart en werd de Angolees in Waalwijk gelokaliseerd.