Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gezochte verdachte van brute moord op Britse tiener opgepakt in Waalwijk

Gezochte verdachte van brute moord op Britse tiener opgepakt in Waalwijk

Crime

Vandaag, 14:32

Link gekopieerd

Een man (25) met de Angolese nationaliteit is vrijdagavond aangehouden in Waalwijk. Hij werd gezocht voor medeplichtigheid aan moord en gewelddadige ordeverstoring in het Verenigd Koninkrijk, meldt de politie. Het zou gaan om de moord op een 16-jarige jongen in Manchester op 5 november 2020.

De tiener werd door een groep van dertien mannen en jongens aangevallen met machetes en knuppels. Aan de aanval zou een ruzie tussen rivaliserende bendes vooraf zijn gegaan. Zeven betrokkenen zijn inmiddels veroordeeld.

Een aantal andere verdachten, onder wie de 25-jarige Angolees, vluchtte het land uit. Een week geleden kreeg het specialistische team FastNL (Fugitive Active Search Team) informatie van de Britse en Portugese autoriteiten met het verzoek om hulp. Daarop werd een onderzoek gestart en werd de Angolees in Waalwijk gelokaliseerd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.