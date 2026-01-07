Volg Hart van Nederland
Man valt iemand aan met bijl in supermarkt Nijmegen, slachtoffer gewond

Crime

Vandaag, 23:01

Bizarre beelden circuleren sinds woensdagavond op sociale media van een geweldsincident in de Nijmeegse wijk Dukenburg. Op de beelden is te zien hoe een man iemand aanvalt met een bijl in een supermarkt. Op de video klinkt gegil, mensen rennen weg en vervolgens is te zien hoe de man met de bijl inhakt op een persoon die hij bij zijn jas vasthoudt.

Omstanders grijpen snel in en werken de man tegen de grond. Het slachtoffer raakt gewond en bloedt zichtbaar. Volgens de politie is het slachtoffer met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat de man op de beelden is aangehouden. "De man is aangehouden nadat hij door omstanders naar de grond was gewerkt", laat een woordvoerder weten. Over wat er precies aan het incident voorafging, kan de politie op dit moment nog niets zeggen.

Ook over een mogelijk motief is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar het geweldsincident.

