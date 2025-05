Jongeren onder schot in Tiel na melding over pistool

Paniek in Tiel vrijdagavond, nadat omstanders alarm sloegen over een man die met een pistool zou zwaaien in de straat. De melding kwam rond 21.38 uur binnen bij de politie, die direct in actie kwam. Volgens het Instagram-account van politie Tiel werd gemeld dat de man "de Agnietenstraat in liep" en dat het vuurwapen er "echt uitzag".

De melding bleek uiteindelijk te gaan om een groepje jongeren tussen de 17 en 19 jaar oud. Agenten namen geen enkel risico en dwongen de jongeren om met hun handen in de lucht te gaan staan en op hun knieën te gaan zitten. Ze werden stuk voor stuk gefouilleerd, terwijl agenten hun dienstwapens op hen gericht hielden.

Nepwapen

Achteraf bleek het te gaan om een nepwapen, deels wit van kleur, maar met een metalen slede waardoor het op afstand nauwelijks van echt te onderscheiden was. "Iedere melding over een vuurwapen moeten wij serieus nemen", schrijft de politie op Instagram. "We nemen dan dus geen risico!"

De jongeren zijn direct aangesproken op hun gedrag. Volgens de politie zijn ze gewezen op het effect dat zo'n actie kan hebben, zowel op omstanders als op agenten zelf.

De politie waarschuwt anderen nadrukkelijk om geen nepwapens mee de straat op te nemen. “Voor je het weet belt iemand 112 en heb je twee dienstwapens op je gericht”, aldus het korps.