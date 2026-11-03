Nederlandse tiener (17) rijdt huis binnen in Duitsland: vrouw zwaargewond

In het Duitse Walbeck is een 17-jarige Nederlandse jongen een woning binnengereden. Dat gebeurde zaterdagnacht, de 83-jarige bewoonster van het huis lag te slapen en raakte zwaargewond door brokstukken die op haar terechtkwamen, dat schrijft De Telegraaf.

Volgens een woordvoerder van de Duitse politie bezocht de 17-jarige uit Lottum samen met een vriend een halloweenfeest bij Schloss Walbeck, net over de grens bij Arcen. De twee zouden zich hebben misdragen en werden weggestuurd waarna ze weggingen in een auto, de 17-jarige was de bestuurder. Volgens de organisatoren van het feest reden ze met hoge snelheid weg.

Belletje vader

Lang duurde de rit niet. Bij een T-splitsing reed de bestuurder rechtdoor, waarna de auto in een voortuin terechtkwam en tegen de muur van een woning botste. Achter die muur lag op dat moment een 83-jarige vrouw te slapen.

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De jongen belde na het ongeluk zijn vader. Die schakelde de politie in nadat hij zijn zoon niet kon vinden. Dankzij dat telefoontje wist de politie direct om wie het ging. Uiteindelijk bracht de vader zijn zoon zelf naar het politiebureau in Geldern. De tweede inzittende is nog niet aangehouden, maar de politie weet wie hij is.

Het 83-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Volgens de politie heeft de vrouw veel geluk gehad. Had zij het ongeval niet overleefd, dan had de 17-jarige bestuurder mogelijk vervolgd kunnen worden voor dood door schuld.

Geen rijbewijs en onverzekerde auto

De jongen krijgt mogelijk meerdere problemen: hij had geen rijbewijs, reed in een onverzekerde auto, zou onder invloed hebben gereden en vluchtte na het ongeval van de plaats van het ongeluk.