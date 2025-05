15-jarige ‘huurmoordenaar’ vervolgd na gewelddadige schietpartij

In Duitsland is een 15-jarige Nederlandse jongen uit Hoorn aangeklaagd na een gewelddadige schietpartij in Hamburg. Volgens De Telegraaf, die vrijdag bevestiging kreeg van de Duitse justitie, zou de tiener in januari een aanslag hebben gepleegd op een 49-jarige Rus, die in de Duitse media wordt omschreven als een Tsjetsjeense maffiabaas.

De jongen stormde met een masker op een bakkerij binnen, bezocht eerst het toilet en trok daarna zijn vuurwapen. Hij schoot twee keer op het slachtoffer, Rizvan A., en sloeg daarna op de vlucht, schrijft de krant. De jongen werd kort daarna overmeesterd in een nabijgelegen restaurant, waar hij werd mishandeld en in zijn benen geschoten.

Op camerabeelden vastgelegd

Volgens Duitse media, is op camerabeelden te zien hoe de jongen in paniek raakt en zich probeert te verstoppen tussen restaurantgasten. Hij zou op straat zijn gevolgd door zeker zes mannen. Drie van hen haalden hem in, sloegen hem in elkaar en openden het vuur.

Alle betrokkenen zijn aangehouden, waaronder de jongen, Rizvan A. en twee andere mannen van 32 en 52 jaar oud. De verwondingen van de Nederlandse jongen zijn niet levensbedreigend. Het Openbaar Ministerie in Hamburg heeft inmiddels een aanklacht ingediend. Wanneer de rechtszaak begint, is nog niet bekend.

Zorgen om rol van Nederlandse jongeren in zware criminaliteit

De zaak leidt in Duitsland tot zorgen over de rol van jonge Nederlanders in internationale misdaad, aldus De Telegraaf. Er wordt gewezen op de invloed van de Mocro-maffia, waarbij minderjarigen worden ingezet als schutter of uithaler.

De burgemeester van Hamburg stelde eerder al dat Nederlandse tieners in zijn stad actief zijn bij cocaïnehandel in de haven. Hij pleit voor meer internationale samenwerking om deze vorm van jeugdcriminaliteit aan te pakken.