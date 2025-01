'Nederlandse tiener (15) opgepakt na schietpartij op maffiabaas in Hamburg'

Een Nederlandse jongen van slechts 15 jaar is in Hamburg gearresteerd na een gewelddadig incident waarbij hij meerdere kogels zou hebben afgevuurd op een 49-jarige Rus. Dat schrijft de Telegraaf maandag. De man, die volgens Duitse media een Tsjetsjeense maffiabaas zou zijn, raakte gewond. De jonge verdachte, Mike F., werd na een achtervolging en mishandeling zelf ook neergeschoten door drie mannen.

Na de schietpartij vluchtte de tiener naar een nabijgelegen restaurant zoals je ziet op de beelden in bovenstaande video. Daar probeerde hij zich tussen geschrokken gasten te verstoppen. Camerabeelden tonen hoe zes mannen hem op straat achtervolgden, waarna hij in het restaurant werd mishandeld en ook in zijn benen werd geschoten. Zowel de Nederlander als de vermeende maffiabaas Rizvan A. en twee andere betrokkenen van 32 en 52 jaar oud werden door de Duitse politie gearresteerd, schrijft de krant.

Buiten levensgevaar

Volgens het Openbaar Ministerie in Duitsland is de jonge Nederlander buiten levensgevaar. Vanwege zijn minderjarige leeftijd en om het politieonderzoek niet te schaden, worden geen verdere details gedeeld over zijn identiteit.

De schietpartij vond plaats in de buurt van de Steindamm, een drukke straat in Hamburg bekend om zijn horecagelegenheden en nabijheid van de Reeperbahn. Mike F. zou zich eerst in een Turkse bakkerij hebben voorbereid en vervolgens met een masker op de aanval hebben ingezet.