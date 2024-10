Nederlandse man in Duitsland vast om dodelijk champagne-incident

Bij onze oosterburen zit een 45-jarige Nederlander vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk incident met champagne. In 2022 kwam een 52-jarige man in het Beierse Weiden om het leven nadat hij dronk uit een fles met het alcoholische goedje, waar ook nog eens een flinke dosis MDMA in bleek te zitten. Zeven anderen moesten naar het ziekenhuis toen ze ook uit de fles hadden gedronken.

De Duitsers verdenken de man ervan dat hij de drugs in flessen verstopt zou hebben en ze vervolgens verspreid zou hebben. Hij zou al in juni zijn aangehouden en is vorige maand overgeleverd aan Duitsland, schrijft Der Spiegel. Justitie verdenkt hem van onvrijwillige doodslag, onvrijwillig lichamelijk letsel en drugshandel.

Meer zieken

Eind 2023 werd er in dezelfde zaak al een andere Nederlander aangehouden. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de opslag van de flessen. Inmiddels is deze persoon weer op vrije voeten. De Duitse justitie onderzoekt nog of er meer verdachten zijn en ook ligt het motief nog onder de loep.

Na het incident in Duitsland waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA) voor het drinken uit 3-liter champagneflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial, omdat daarin MDMA zou kunnen zitten. Ook in Nederland zijn vier mensen ziek geworden na het drinken van de vervuilde champagne. De flessen zouden online in de verkoop zijn geweest.

Hart van Nederland/ANP