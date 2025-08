'Nederlandse influencer opgepakt met 150 kilo xtc in Frankrijk'

Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Dat meldt De Telegraaf. Het zou gaan om Jessica C. uit Barneveld. In haar auto werd bij een controle 150 kilo xtc aangetroffen. De drugs lagen verstopt in grote tassen in de kofferbak van haar auto. De straatwaarde wordt geschat op ongeveer 3 miljoen euro.

Jessica C., bekend van onder meer de tv-programma's Echte Meisjes in de Jungle en De Slechtste Chauffeur van Nederland werd op vrijdag 18 juli rond 18.30 uur aangehouden bij een tolpoort. Sinds haar arrestatie zit ze vast in Frankrijk.

De influencer, die online actief is als Jessy C., heeft bijna 20.000 volgers op Instagram en werkt daarnaast als dj. C. zou inmiddels een Franse advocaat hebben.